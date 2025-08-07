महिला चिल्लाती रही फिर भी बदमाशों का नहीं पसीजा दिल, पत्नी के सामने की खौफनाक वारदात, पल भर में उजड़ दिया सुहाग

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में दिनदहाड़े लूट के दौरान हत्या करने की घटना सामने आई है। जिसमें आधा दर्जन बदमाशों ने कैराना कोतवाली क्षेत्र में लूट के दौरान शाहनवाज नाम के युवक की उसकी पत्नी के सामने ही गला रेतकर हत्या कर दी है। वही बदमाश युवक से बाइक,...

शामली (पंकज मलिक): उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में दिनदहाड़े लूट के दौरान हत्या करने की घटना सामने आई है। जिसमें आधा दर्जन बदमाशों ने कैराना कोतवाली क्षेत्र में लूट के दौरान शाहनवाज नाम के युवक की उसकी पत्नी के सामने ही गला रेतकर हत्या कर दी है। वही बदमाश युवक से बाइक, सेहरा व वरमाला आदि लूटकर फरार हो गए हैं। दिनदहाड़े हुई लूट व हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई।



पत्नी के सामने की पति की हत्या

दरअसल, घटना कैराना कोतवाली क्षेत्र की है। जहां खुरगान निवासी इमलाक की आज गुरुवार को शादी है। वही शादी समारोह में आज इमलाक का एक रिश्तेदार शाहनवाज (28) निवासी झारागढ़ी थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा अपनी पत्नी महफरीन के साथ रुपयों से बना हार (वरमाला) लेकर जा रहा था। जब वह पत्नी संग खुरगान मार्ग से जा रहा था तभी बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने दोनों को रोक लिया। जिसके बाद शाहनवाज से रुपयों की बनी वरमाला व सेहरा लूटने का प्रयास किया।



लूट का विरोध करने पर उतारा मौत के घाट

वहीं लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने शाहनवाज की गर्दन पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बदमाश करीब डेढ़ लाख रुपये से सजा हुआ हार, सेहरा व बाइक लूटकर फरार हो गए। वही घटना की पुलिस को दी गई। वही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सीएचसी में ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही दिनदहाड़े हुई लूट और हत्या की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है।



आरोपियों की गिरफ्तार के लिए पुलिस टीम दे रही दबिश

दिनदहाड़े हुई युवक की हत्या के मामले में एएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि युवक के गले और सीने पर चाकू से वार किए गए हैं। जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं घटना को अंजाम देने वाले बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। वही फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है।



