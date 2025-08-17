Main Menu

  • Elvish Yadav के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों ने बरसाईं दो दर्जन से भी ज़्यादा गोलियां

Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Aug, 2025 10:44 AM

there was heavy firing at elvish yadav s house

Elvish Yadav News: फेमस यूट्यूबर, एक्टर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एक्टर एल्विश यादव के घर पर सुबह कुछ बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हमलावर बाइक पर सवार थे और दो दर्जन से...

Elvish Yadav News: फेमस यूट्यूबर, एक्टर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एक्टर एल्विश यादव के घर पर सुबह कुछ बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हमलावर बाइक पर सवार थे और दो दर्जन से भी ज्यादा गोलियां दाग दी। बताया जा रहा है कि ये हमला करने के बाद बदमाश मौका देखकर फरार हो गए। 

मचा हड़कंप 
बता दें कि एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर हमला हुआ है। तड़के करीब 5:30 से 6 बजे के बीच बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने 25 गोलियां चलाई। अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने एल्विश यादव के घर में मौजूद लोगों की सुरक्षा की जानकारी ली और आसपास के इलाके को घेर लिया। 

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस 
हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। यह हमला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कुछ ही समय पहले बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर भी इसी तरह की फायरिंग हुई थी। हालांकि उस घटना को पुलिस ने बाद में सिरे से नकार दिया था। दो बड़े सोशल मीडिया स्टार्स पर हुई इन घटनाओं ने गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एल्विश यादव अक्सर अपने यूट्यूब व्लॉग्स और रोस्ट वीडियो के लिए जाने जाते हैं। उनकी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। एल्विश का नाम पहले भी कई विवादों में आ चुका है जिनमें रेव पार्टी में सांप के जहर का मामला भी शामिल है। 
 

