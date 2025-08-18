Main Menu

52 सेकंड में उतारा एक महीने का गुस्सा...मदरसे में मौलवी के 11 माह के बच्चे को किशोरी ने इसलिए उतारा मौत के घाट

Edited By Pooja Gill,Updated: 18 Aug, 2025 03:36 PM

one month s anger was vented in 52 seconds

बागपत: यूपी के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक मदरसे में किशोरी ने मौलबी के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उसने रात को बच्चे को कपड़े में लपेटकर बेड में रजाई समेत अन्य कपड़ों के नीचे ...

बागपत: यूपी के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक मदरसे में किशोरी ने मौलबी के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उसने रात को बच्चे को कपड़े में लपेटकर बेड में रजाई समेत अन्य कपड़ों के नीचे दबा दिया। जिससे बच्चे का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। 

जानिए पूरा मामला 
टांडा गांव में दारूल उलूम मुजफ्फरिया लिल बनात मदरसे का ये मामला है। यहां पर जिले के अलावा शामली और मुजफ्फरनगर की 40 किशोरी धार्मिक तालीम हासिल कर रही हैं। वे सभी मदरसे में रहती हैं। मदरसे के मौलवी शहजाद को रविवार सुबह अपना 11 माह का बेटा दलहा नहीं मिला। मौलबी और उसकी पत्नी बच्चे की तलाश करते रहे, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चला।  मौलवी ने बच्चे को गोद लिया था। पुलिस को जानकारी दी और सीसीटीवी चेक करवाए गए। 

किशोरी ने बच्चे को ऐसे उतारा मौत के घाट
सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि किशोरी शनिवार रात करीब 12 बजकर आठ मिनट पर मदरसे में बने हॉल से उठकर मौलवी शहजाद के कमरे में जाती हुई दिखी। इसके तुरंत बाद बाहर निकलकर वापस अपने हॉल में आकर सो जाती है। किशोरी का वीडियो सिर्फ  52 सेकंड का है। पुलिस ने किशोरी को हिरासत में लिया और पूछताछ की। इसके बाद पता चला कि उसने बच्चे को कपड़े में लपेटकर बेड में रजाई समेत अन्य कपड़ों के नीचे छिपा दिया। पुलिस ने बच्चे को बरामद कराया और दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। 

इसलिए दी बच्चे को मौत 
पूछताछ में आरोपी किशोरी ने बताया कि उसके पास एक चोरी से रखा मोबाइल था। एक महीने पहले मोबाइल पर बात करने पर मौलवी शहजाद और उसकी पत्नी ने पीटा था और उसके परिजनों को भी बुलाकर पिटवाया। इसके बाद उसके मन में नफरत भर गई और उसने मौलवी को सबक सिखाने की सोच ली। जिसके चलते बच्चे को बेड में छिपा दिया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। 

