Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • ‘सीने में कहां लगी है...कपड़े उतारो चोट दिखाओ’, फरियादी महिला से हेड कांस्टेबल ने की अभद्र टिप्पड़ी

‘सीने में कहां लगी है...कपड़े उतारो चोट दिखाओ’, फरियादी महिला से हेड कांस्टेबल ने की अभद्र टिप्पड़ी

Edited By Imran,Updated: 13 Aug, 2025 05:17 PM

head constable made indecent comment to a woman complainant in banda

यूपी के बांदा जिले में फिर से पुलिसकर्मी ने पूरे विभाग की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। दरअसल, फरियाद लेकर थाने गई महिला से हेड कांस्टेबल ने सीने पर लगी चोट को दिखाने के लिए कहने लगा। पीड़ित महिला के साथ अभद्रता करने लगा।

Banda News: यूपी के बांदा जिले में फिर से पुलिसकर्मी ने पूरे विभाग की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। दरअसल, फरियाद लेकर थाने गई महिला से हेड कांस्टेबल ने सीने पर लगी चोट को दिखाने के लिए कहने लगा। पीड़ित महिला के साथ अभद्रता करने लगा।

आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के बांदा जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहां के अनौसा गांव में रहने वाली महिला का आरोप है कि मारपीट के मामले में जब वह बयान दर्ज कराने थाने पहुंची, तो वहां तैनात एक हेड कांस्टेबल ने अभद्र टिप्पणी करते हुए उसे चोट दिखाने के लिए सीना खोलने को कहा। यह सुनकर महिला थाने से लौट गई और सोमवार को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।

पीड़िता का आरोप
पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति ने चाकू मारकर उसे घायल कर दिया था। इस घटना का वीडियो भी उसके पास मौजूद है। बावजूद इसके, बबेरू कोतवाली पुलिस ने सिर्फ साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। 10 अगस्त की दोपहर वह अपने वृद्ध पिता के साथ बयान दर्ज कराने थाने पहुंची थी।

कपड़े उतारो...चोट दिखाओ
वहीं, पीड़िता ने यह भी कि आरोपी हेड कांस्टेबल कहने लगा कि “चोट कितनी आई है, यह देखना पड़ेगा, इसके लिए कपड़े उतारकर सीना दिखाना होगा।” महिला ने महिला सिपाही को बुलाने की मांग की। लेकिन कांस्टेबल ने कथित तौर पर कहा कि महिला पुलिस नहीं आएगी, हम ही देखेंगे। इसके बाद महिला थाने से वापस लौट आई।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!