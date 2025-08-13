‘सीने में कहां लगी है...कपड़े उतारो चोट दिखाओ’, फरियादी महिला से हेड कांस्टेबल ने की अभद्र टिप्पड़ी

यूपी के बांदा जिले में फिर से पुलिसकर्मी ने पूरे विभाग की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। दरअसल, फरियाद लेकर थाने गई महिला से हेड कांस्टेबल ने सीने पर लगी चोट को दिखाने के लिए कहने लगा। पीड़ित महिला के साथ अभद्रता करने लगा।

आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के बांदा जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहां के अनौसा गांव में रहने वाली महिला का आरोप है कि मारपीट के मामले में जब वह बयान दर्ज कराने थाने पहुंची, तो वहां तैनात एक हेड कांस्टेबल ने अभद्र टिप्पणी करते हुए उसे चोट दिखाने के लिए सीना खोलने को कहा। यह सुनकर महिला थाने से लौट गई और सोमवार को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।



पीड़िता का आरोप

पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति ने चाकू मारकर उसे घायल कर दिया था। इस घटना का वीडियो भी उसके पास मौजूद है। बावजूद इसके, बबेरू कोतवाली पुलिस ने सिर्फ साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। 10 अगस्त की दोपहर वह अपने वृद्ध पिता के साथ बयान दर्ज कराने थाने पहुंची थी।



कपड़े उतारो...चोट दिखाओ

वहीं, पीड़िता ने यह भी कि आरोपी हेड कांस्टेबल कहने लगा कि “चोट कितनी आई है, यह देखना पड़ेगा, इसके लिए कपड़े उतारकर सीना दिखाना होगा।” महिला ने महिला सिपाही को बुलाने की मांग की। लेकिन कांस्टेबल ने कथित तौर पर कहा कि महिला पुलिस नहीं आएगी, हम ही देखेंगे। इसके बाद महिला थाने से वापस लौट आई।