'ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है...' मकबरे पर पुलिस तैनात, BJP जिलाध्यक्ष ने तस्वीर की उतारी आरती

फतेहपुर: यूपी के फतेहपुर जिले में स्थित एक मकबरे पर बीते दिनों हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की। हंगामा करने वालों का दावा था कि कई सदी पुराना नवाब अबू समद का मकबरा...

फतेहपुर: यूपी के फतेहपुर जिले में स्थित एक मकबरे पर बीते दिनों हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की। हंगामा करने वालों का दावा था कि कई सदी पुराना नवाब अबू समद का मकबरा जहां स्थित है, वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। ये विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हिंदू पक्ष की अगुवाई भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने की थी। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मकबरे की पूजा करते नजर आ रहे हैं।

बता दें कि हिंदू पक्ष के लोग मकबरे को प्राचीन शिव-ठाकुरजी का मंदिर बता रहे है और यहां पर पूजा करने की इजाजत मांग रहे है। बीते दिनों हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की। हंगामा करने वालों का दावा था कि कई सदी पुराना नवाब अबू समद का मकबरा जहां स्थित है, वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष की अगुवाई भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने की थी। वो लोग यहां पूजा करने की इजाजत मांग रहे है, लेकिन यहां पर भारी पुलिस तैनात है। जिसके बाद मुखलाल पाल मकबरे के प्रतीकात्मक रूप की पूजा कर रहे है। उनका पूजा करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

