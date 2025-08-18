कलेजा चीर देगी ये घटना; सिर के बल पटककर नवजात को उतारा मौत के घाट, फिर शौचालय में टब में फेंका शव

Edited By Pooja Gill,Updated: 18 Aug, 2025 12:24 PM
जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे जानकर आपका कलेजा फट जाएगा। यहां के जिला अस्पताल में एक नवजात बच्ची की बेरहमी से हत्या कर उसका शव शौचालय में टब में फेंक दिया गया। बच्ची की लाश मिलने से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। जिसमें बच्ची की मौत की वजह सिर में आई गंभीर चोट बताई गई है।
जानिए क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, जिला अस्पताल में 14 अगस्त की रात करीब आठ बजे ड्यूटी बदलने के बाद पहुंचे दूसरी शिफ्ट के कर्मचारियों को इमरजेंसी के शौचालय में एक नवजात बच्ची का शव टब में मिला था। आसपास खून के छींटे भी थे। उन्होंने फार्मासिस्ट और डॉक्टर को जानकारी दी। डॉक्टर ने सीएमएस डॉ. आनंद उपाध्याय को सूचना दी। रात करीब 10:30 बजे पुलिस को मेमो भेजा। पुलिस ने जांच पड़ताल कर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सिर के बल पटककर नवजात को मारा
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। पुलिस को शक है कि बच्ची को पहले शौचालय में लाया गया और फिर उसे सिर के बल पटककर मारा। जिससे नवजात की मौत हो गई और इसके बाद उसे टब में डाल दिया गया। पुलिस इस मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है। अस्पताल स्टाफ संदेह के घेरे में है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि यदि कोई महिला इमरजेंसी में आई थी तो प्रसव के समय वह चिल्लाई थी तो स्टाफ ने आवाज क्यों नहीं सुनी। इसके साथ ही ये भी पता लगाने में पुलिस लगी है कि कहीं कोई बच्ची को बाहर से तो नहीं लेकर आया। वहीं, सीएमएस ने जांच के लिए तीन डॉक्टरों की कमेटी बना दी है। वो कमेटी भी जांच कर रही है।