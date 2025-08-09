Main Menu

  • शराब के नशे में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, चाकू और फरसे से हमलाकर उतारा मौत के घाट

09 Aug, 2025

बांदा: उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कथित तौर पर शराब के नशे में एक युवक ने चाकू व फरसे से हमलाकर अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे...

बांदा: उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कथित तौर पर शराब के नशे में एक युवक ने चाकू व फरसे से हमलाकर अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और परिजनों को घटना की सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

जानिए पूरा मामला 
थाना प्रभारी अनूप दुबे ने बताया कि कुलकुमारी गांव में शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे गोरेलाल (35) ने शराब के नशे में चाकू और फरसे से हमलाकर अपने पिता नंदलाल कुशवाहा (60) को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना के समय घर के अन्य सदस्य खेत में धान की रोपाई के लिए गए हुए थे, चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और परिजनों को घटना की सूचना दी।

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार 
पुलिस ने बताया कि कुशवाह को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘गोरेलाल शराब पीने का आदी है और शराब के नशे में पिता से उसकी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया।'' थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने गोरेलाल को रात में ही गिरफ्तार कर लिया है और आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 


 

