नाम, धर्म और पहचान छिपाई; 2 बच्चों के बाप ने प्रेमजाल में फंसाया, 5 साल तक किया शौषण...फिर गर्भवती होने पर किया ये कांड

बरेली: यूपी के बरेली से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर शादी का झांसा देकर आरोपी लंबे समय तक युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी ने धर्म छिपाकर युवती से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। जब युवती के सामने उस आरोपी की सच्चाई आई तो वो धमकी देने लगा। अब पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया है।

पहचान छिपाकर दी नौकरी

बता दें कि ये मामला थाना इज्जतनगर क्षेत्र का है। यहां पर पीलीभीत की रहने वाली एक युवती किराए के मकान में रहती थी। वो एयरफोर्स गेट के पास एक कैफे में काम करती थी। उसका आरोप है कि शादी का झांसा देकर एक युवक ने उसका शारीरिक शोषण किया है। युवती ने बताया कि उसे यह नहीं मालूम था कि कैफे का मालिक हाफिजगंज के रहने वाला आलम है। दरअसल, आलम ने अपनी पहचान छिपाकर ही उसे नौकरी दी थी, जिसके बाद युवती ने काम करना शुरु कर दिया और उस पर भरोसा कर लिया।

आरोपी ने खुद को बताया अविवाहित

युवती ने बताया कि आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया और अपना नाम भी प्रेम सिंह बताया। उसने खुद को हिंदू बताकर युवती से नजदीकियां बनाई। इसके बाद उसने युवती को बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा दिया और फिर प्यार का इजहार कर दिया। उसने अपना नाम, धर्म और पहचान बदलकर युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाए रखा और फिर शादी का वादा कर शरीरिक संबंध बनाए।

सच्चाई जान युवती के पैरों तले खिसकी जमीन

पीड़िता ने बताया कि एक दिन उसे आरोपी की सच्चाई पता चल गई। उसे पता चल गया कि उसका नाम आलम है। वो हिंदू नहीं, मुस्लिम है और पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है। आरोपी की सच्चाई जानकर युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस रिश्ते के दौरान, युवती कई बार गर्भवती भी हुई। मगर हर बार आलम ने उसे निजी अस्पताल में जाकर जबरन गर्भपात कराने पर मजबूर किया. जब भी युवती शादी की बात करती, वह टालमटोल करता रहा और यह भरोसा दिलाता रहा कि जल्द ही शादी करेगा। लेकिन सच्चाई जानने के बाद युवती ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।