दूसरी शादी के झांसे में फंसा 50 साल का डॉक्टर, ममेरी बहन ने कराया ऐसा खेल; कपड़े उतरवाकर हुई लूट

Edited By Anil Kapoor,Updated: 27 Aug, 2025 08:43 AM

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर से बड़ी धोखाधड़ी और लूट की घटना सामने आई है। जहां एक डॉक्टर को उसकी ममेरी बहन ने दूसरी शादी का झांसा देकर मैनपुरी बुलाया और वहां करीब 5 लाख रुपए की नकदी और जेवर लूट लिए।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, हाथरस के हसायन थाना क्षेत्र के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर एके सिंह (लगभग 50 वर्ष) को उनकी ममेरी बहन ने वॉट्सऐप पर एक 30 साल की लड़की की फोटो भेजी और मैनपुरी आने के लिए कहा। डॉक्टर अपनी पहली शादी से तलाकशुदा हैं और दूसरी शादी की तलाश में थे। उनकी ममेरी बहन को इसकी जानकारी थी। दो दिन पहले ममेरी बहन ने उन्हें फोन किया और कहा कि मैनपुरी में एक दारोगा की 30 वर्षीय अविवाहित बेटी है, जिसे देखने आ जाओ। डॉक्टर अपने दोस्त ललित कौशिक के साथ मैनपुरी पहुंचे। ममेरी बहन ने उन्हें आगरा रोड के पास एक घर में बुलाया। जब वे वहां पहुंचे तो ममेरी बहन के साथ 4-5 और लोग पहले से मौजूद थे।

लूटपाट और मारपीट
पहले डॉक्टर और उनके दोस्त को बैठाकर पानी पिलाया गया। इसके बाद आरोपियों ने दोनों को कमरे में बंद कर लिया। आरोपियों ने डॉक्टर और उनके दोस्त के कपड़े उतार दिए, उन्हें पीटा और तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों ने दोनों का वीडियो भी बना लिया। डॉक्टर के पास से लगभग 69,500 रुपए नकद, चार मोबाइल फोन, एक सोने का ब्रेसलेट और चार अंगूठियां चोरी कर ली गईं, जिनकी कीमत लगभग 4-5 लाख रुपए बताई जा रही है।

धमकी और पुलिस में शिकायत
अभियुक्तों ने डॉक्टर और उनके दोस्त को धमकी दी कि अगर पुलिस को शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन डॉक्टर ने हिम्मत दिखाते हुए सीधे मैनपुरी थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

डॉक्टर का परिवार
डॉक्टर की पहली शादी 2002 में हुई थी, लेकिन 2022 में उनका तलाक हो गया। उनकी पहली पत्नी भी डॉक्टर हैं और मेरठ जिले में अपने बच्चे के साथ रहती हैं। डॉक्टर तलाक के बाद दूसरी शादी के लिए रिश्ते तलाश रहे थे, इस बात की जानकारी उनकी ममेरी बहन को थी।

पुलिस कर रही है जांच
मैनपुरी पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

