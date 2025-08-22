5 हजार की रिश्वत ले रहा था लेखपाल, एंटी करप्शन टीम ने रंगेहाथ दबोचा

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एंटी करप्शन टीम ने सदर तहसील में कार्यरत लेखपाल प्रमोद कुमार सरोज को 5000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया...

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एंटी करप्शन टीम ने सदर तहसील में कार्यरत लेखपाल प्रमोद कुमार सरोज को 5000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई आज एसडीएम कार्यालय के पास की गई। एंटी करप्शन टीम ने उसे पकड़ने के लिए पहले से प्लान बना लिया था। इसके तहत उसे रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।

शिकायत मिलने पर अलर्ट हुई टीम

इस मामले में पीड़ित अमित कुमार सिंह ने एंटी करप्शन यूनिट को शिकायती पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि लेखपाल प्रमोद कुमार सरोज न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नक्शा सही करने के लिए 5000 की रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन यूनिट ने जाल बिछाया। पीड़ित ने जैसे ही केमिकल लगे 5000 के नोट लेखपाल को दिए, पहले से सक्रिय टीम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शहर कोतवाली ले गई।

कार्रवाई पर कुछ लोगों ने किया विरोध

इस कार्रवाई के दौरान सदर तहसील में मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मामले की जानकारी फैलते ही ज्यादातर लोग वहां से खिसक गए। आरोपी लेखपाल के खिलाफ लंबे समय से रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस लेखपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।