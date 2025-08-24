Main Menu

  • दर्दनाक सड़क हादसे में दो मासूम समेत 5 की मौत, तेज रफ्तार कार से टकराई ऑटो

Edited By Pooja Gill,Updated: 24 Aug, 2025 11:46 AM

5 people including two innocent children died

Pilibhit Road Accident: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार कार ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में दो मासूम समेत पांच...

Pilibhit Road Accident: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार कार ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में दो मासूम समेत पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। जानकारी मिलने पुलिस मौके पर पहुंची।  

ऐसे हुआ हादसा 
जानकारी के मुताबिक, ये हादसा पीलीभीत के जहानाबाद इलाके में हरदोई-सितारगंज हाइवे पर सरदार नगर पुल के पास हुआ।  सवारियों से भरा ऑटो जहानाबाद से अमरिया की तरफ जा रहा था। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हो गई।

मृतकों में शामिल दो मासूम बच्चे 
हादसा इतना दर्दनाक था कि देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आखों से आसू आ गए। हाईवे पर दस मीटर तक सड़क खून से लाल हो गई। लोगों ने तुरंत घायलों को इलाज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। यहां पर पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ऑटो चालक समेत चार सवारी शामिल हैं। जिनमें दो महिलाएं और दो मासूम बच्चे भी थे। वहीं, एक पुरुष की भी मौत हो गई। हादसे के बाद फॉर्च्यूनर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।  
 

