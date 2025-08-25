Main Menu

झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से 4 साल के बच्चे की मौत, क्लिनिक छोड़ हुआ फरार

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Aug, 2025 09:56 AM

a 4 year old child died due to the negligence

एटा: यूपी के एटा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर जिले के अवागढ़ क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर की कथित लापरवाही से डायरिया का इलाज कराने गए चार साल के बच्चे...

एटा: यूपी के एटा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर जिले के अवागढ़ क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर की कथित लापरवाही से डायरिया का इलाज कराने गए चार साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है। 

बिना जांच के बच्चे को चढ़ाना शुरू किया ग्लूकोज 
पुलिस सूत्रों ने बताया कि अवागढ़ थाना क्षेत्र के मदपुरा गांव निवासी हिमांशु उर्फ ​​हर्ष (चार) को डायरिया होने पर परिजन टूंडला रोड स्थित रानी अवंती बाई स्कूल के सामने स्थित राजपूत क्लिनिक ले गए। परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक पर मौजूद कथित डॉक्टर ने बिना जांच किए ही बच्चे को ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर दिया। 

क्लिनिक बंद कर फरार हुआ डॉक्टर 
पुलिस ने बताया कि परिजनों का आरोप है कि डेढ़ बोतल ग्लूकोज चढ़ते ही बच्चे की हालत अचानक गंभीर हो गई। इसने कहा कि हालत बिगड़ने पर डॉक्टर घबरा गया और परिजनों को बच्चे को घर ले जाने की बात कही तथा क्लिनिक बंद कर फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक, घर पहुंचते ही बच्चे की मौत हो गई। कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी राम सिंह ने कहा कि घटना की सूचना मिली है और झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
 

