रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार; जमीन की पैमाईश के लिए मांगे 5 हजार रुपये, टीम ने रंगेहाथ दबोचा

Edited By Pooja Gill,Updated: 22 Aug, 2025 03:06 PM
संतकबीरनगर: उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर में एंटी करप्शन टीम के हाथ एक बार फिर बड़ी सफलता लगी है। टीम ने यहां पर जिले के तहसील सदर खलीलाबाद में शुक्रवार को एक लेखपाल को पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते...
संतकबीरनगर: उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर में एंटी करप्शन टीम के हाथ एक बार फिर बड़ी सफलता लगी है। टीम ने यहां पर जिले के तहसील सदर खलीलाबाद में शुक्रवार को एक लेखपाल को पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। गिरफ्तार लेखपाल को थाना बखिरा ले जाया गया है जहां उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जमीन की पैमाईश के लिए मांगी रिश्वत
एंटी करप्शन टीम के मुखिया इंस्पेक्टर भीमशंकर तिवारी ने यहां बताया कि पीड़ित बेलाल अहमद निवासी कस्बा मगहर तहसील खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर ने जमीन की पैमाईश के लिए कई बार अधिकारियों और हलका लेखपाल का चक्कर लगाया। हलका लेखपाल रामअवध बिना पांच हजार रिश्वत लिए पैमाइश के लिए तैयार नहीं हुआ।
लेखपाल की घेराबंदी कर टीम ने दबोचा
पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन कार्यालय बस्ती में की। एसपी एण्टी करप्शन के निर्देश पर मामले की प्रारंभिक जांच की गई तो मामले की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़ित को पांच हजार के केमिकल युक्त नोटों के साथ लेखपाल को देने के लिए भेजा गया। टीम ने जिलाधिकारी संतकबीरनगर से पूर्व में मिलकर दो कर्मचारियों को स्वतंत्र गवाह के रूप में मांगा। इसके बाद टीम ने खलीलाबाद तहसील परिसर में लेखपाल की घेराबंदी कर ली और पीड़ित को घूस की रकम देने का इशारा किया। लेखपाल ने जैसे ही घूस की रकम हाथ में लिया टीम ने उसे दबोच लिया।