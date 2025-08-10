योगी के मंत्री ने अखिलेश को सुनाई खरी खोटी, कहा- सपा को नकार चुकी है यूपी की जनता

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश और देश की जनता ने नकार दिया है। सिंह ने सपा के पूर्व सांसद एस.टी. हसन के उत्तराखंड...

बलिया: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश और देश की जनता ने नकार दिया है। सिंह ने सपा के पूर्व सांसद एस.टी. हसन के उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समय पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताने और उन्हें सहायता उपलब्ध कराने का है। हसन ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा पर प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को आगाह किया कि अहंकार में आकर धार्मिक स्थलों को गिराने से हम सबके ‘‘पालनहार'' (ईश्वर) खफा होंगे और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी।



हसन ने कहा, ‘‘हमने मंदिरों, मस्जिदों और दरगाहों - जहां उनका (ईश्वर) नाम लिया जाता है और जहां उनकी अराधना की जाती है उन पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नाराज किया है।'' परिवहन राज्य मंत्री सिंह ने रविवार को यहां स्थित अपने आवास पर ‘पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा, “(उत्तराखंड) में प्राकृतिक आपदा आई है। ऐसे में पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि उन्हें किस तरह सहायता दी जाए तथा उनके दुख में हम कैसे सहभागी बनें। इस समय राजनीतिक बयानबाज़ी करना उचित नहीं है।



सिंह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव द्वारा निर्वाचन आयोग पर किए जा रहे हमले को लेकर कहा कि जब उनकी पार्टी जीतती है तो आयोग अच्छा लगता है और जब हारती है तो वह आयोग पर लांछन लगाते हैं। उन्होंने सपा मुखिया द्वारा भाजपा को ‘भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय' करार देने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने ऐसे नेताओं को नकार दिया है।