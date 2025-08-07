बुर्के में भी नहीं बची इज्जत: पीछे से दबोच लिया, मैं सुन्न पड़ गई... मुरादाबाद की महिला ने सुनाई दरिंदगी की खौफनाक कहानी

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक बुर्का पहनी महिला के साथ सरेआम अश्लील हरकत की गई। यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी आदिल सैफी को मुठभेड़...

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक बुर्का पहनी महिला के साथ सरेआम अश्लील हरकत की गई। यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी आदिल सैफी को मुठभेड़ (एनकाउंटर) के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

क्या हुआ था उस दिन?

पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वह शाम करीब 6 बजे सब्जी लेकर अपने घर लौट रही थी। जैसे ही वह गोल कोठी इलाके के पास अपने घर की ओर मुड़ी, तभी पीछे से एक युवक आया और उसे अचानक दबोच लिया। महिला ने बताया कि मैं सुन्न पड़ गई थी, कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई, जोर से चिल्लाई और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। किसी तरह मैं वहां से भागी और सीधे थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

वीडियो वायरल, आरोपी आदतन अपराधी निकला

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपी आदिल सैफी महिला को जबरदस्ती पकड़कर अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आदिल की तलाश शुरू कर दी। बीते सोमवार देर रात पुलिस और आदिल सैफी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आदिल के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। जांच के दौरान आदिल का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह एक अन्य युवती से भी छेड़छाड़ करता दिख रहा है। इससे यह साफ होता है कि वह आदतन अपराधी है। पुलिस अब उसके खिलाफ और भी मामलों की जांच कर रही है और अन्य पीड़ितों से आगे आने की अपील कर रही है।

पीड़िता ने क्या कहा?

महिला ने कहा कि उसने फैसला कर लिया था कि वह चुप नहीं बैठेगी। ऐसे मनचलों को सबक सिखाना जरूरी है। मैं पुलिस की तेज कार्रवाई से संतुष्ट हूं और उनका आभार व्यक्त करती हूं। अब लग रहा है कि हमारी आवाज सुनी जा रही है और न्याय मिल सकता है।

पुलिस की भूमिका सराहनीय रही

मुरादाबाद पुलिस ने घटना के तुरंत बाद मुकदमा दर्ज कर, तकनीकी और फील्ड जांच शुरू की और आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया। पुलिस अब आदिल सैफी के क्राइम रिकॉर्ड की गहराई से जांच कर रही है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है।

