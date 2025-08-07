Main Menu

UP: स्कूल बंद, फिर भी चली ‘PDA पाठशाला’, सपा नेता पूजा शुक्ला पर FIR दर्ज; रसोइयां से जबरन ताला खुलवाने का आरोप

बंद हो चुके एक सरकारी विद्यालय में कथित रूप से जबरन "पीडीए पाठशाला" संचालित करने के मामले में समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला सैरपुर क्षेत्र के उमरभारी प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है, जिसे कम छात्र संख्या...

Lucknow News: बंद हो चुके एक सरकारी विद्यालय में कथित रूप से जबरन "पीडीए पाठशाला" संचालित करने के मामले में समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला सैरपुर क्षेत्र के उमरभारी प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है, जिसे कम छात्र संख्या के कारण एक जुलाई को पास के बढ़ौली गांव के विद्यालय में मर्ज कर दिया गया था।
ताला तोड़कर स्कूल चली "पीडीए पाठशाला"
विद्यालय के प्रधानाध्यापक आशुतोष मिश्रा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, विद्यालय बंद होने के बावजूद परिसर की देखरेख रसोइयां मालती कर रही थीं। आरोप है कि कुछ दिन पूर्व पूजा शुक्ला ने कथित रूप से ताला तोड़कर स्कूल में घुसकर "पीडीए पाठशाला" की शुरुआत की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया।
प्रधानाध्यापक ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) रामप्रवेश ने जांच कराकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। एसीपी बीकेटी अमोल मुरकुट ने बताया कि पूजा शुक्ला समेत अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है।

