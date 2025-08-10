होटल मालिक से युवक ने की कॉलगर्ल की डिमांड, मालिक ने नहीं पूरी की मांग तो कर दिया ऐसा कांड की बुलानी पड़ी पुलिस

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के वेदव्यासपुरी इलाके में शुक्रवार सुबह सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने होटल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपी ने होटल संचालकों से एक रात के लिए लड़की की मांग की थी, लेकिन मना करने पर वह गुस्से से आगबबूला हो गया। पूरी घटना...

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के वेदव्यासपुरी इलाके में शुक्रवार सुबह सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने होटल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपी ने होटल संचालकों से एक रात के लिए लड़की की मांग की थी, लेकिन मना करने पर वह गुस्से से आगबबूला हो गया। पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।



अजीबोगरीब मांग से होटल कर्मचारी हुए परेशान

जानकारी के मुताबिक, वेदव्यासपुरी के डिवाइड रोड पर स्थित होटल का संचालन सुमित और अमित करते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे एक युवक बाइक से होटल पहुंचा और लड़की की डिमांड रखी। होटल स्टाफ ने साफ मना कर दिया और बताया कि यहां इस तरह का कोई काम नहीं होता।



मना करने पर भड़का, गाली-गलौज और धमकी दी

मना करने पर युवक ने गाली-गलौज शुरू कर दी और धमकी देकर मौके से चला गया। होटल स्टाफ उसकी हरकत से हैरान रह गया और इसे गंभीरता से लिया।



रुमाल बांधकर लौटा और की फायरिंग

करीब आधे घंटे बाद आरोपी मुंह पर रुमाल बांधकर वापस लौटा और होटल के शीशे पर फायर झोंक दिया। उस वक्त काउंटर पर बैठे सुमित ने छिपकर जान बचाई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।



आरोपी गिरफ्तार, तमंचा बरामद

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाली और आरोपी की पहचान टीपीनगर निवासी राज के रूप में की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मौके से तमंचा बरामद कर लिया।



