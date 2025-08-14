फतेहपुर के बाद अब फिरोजाबाद में बवाल: पीर बाबा की मजार तोड़ लगाई हनुमान जी की मूर्ति... ग्रामीणों में फैला आक्रोश

फतेहपुर में मकबरा तोड़े जाने के विवाद के बाद अब फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में भी धार्मिक स्थल को लेकर तनाव का माहौल बन गया है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गाँव मलखानपुर रोड स्थित सैकड़ों साल पुरानी पीर बाबा की मजार को मंगलवार देर रात असामाजिक तत्वों ने...

Firozabad News, (अरशद अली): फतेहपुर में मकबरा तोड़े जाने के विवाद के बाद अब फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में भी धार्मिक स्थल को लेकर तनाव का माहौल बन गया है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गाँव मलखानपुर रोड स्थित सैकड़ों साल पुरानी पीर बाबा की मजार को मंगलवार देर रात असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया और वहां हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। सुबह घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।



मजार को ध्वस्त कर मलबा व ईंटें सड़क किनारे फेंकी

ग्रामवासियों का कहना है कि मजार पर दोनों समुदाय के लोग आस्था रखते हैं और वर्षों से यहां श्रद्धालु आते रहे हैं। देर रात शरारती तत्वों ने मजार को ध्वस्त कर उसका मलबा व ईंटें सड़क किनारे फेंक दीं और माहौल खराब करने की नीयत से मूर्ति रख दी। ग्रामीणों को इस घटना की भनक तक नहीं लगी।



सुबह जब लोग मजार की सफाई करने पहुंचे, तो मजार गायब देखकर हैरत में पड़ गए। कुछ ही देर में गांव में अफवाह फैल गई और भीड़ इकट्ठी होकर नारेबाजी करने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में करते हुए हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर थाने भिजवाया और लोगों को शांत कराया।