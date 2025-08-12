भाईचारा व सद्भाव न बिगड़े, सरकार उठाए सख्त कदम- फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद पर बोलीं मायावती

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने फतेहपुर जिले के एक मकबरे में हिंदू संगठनों के सदस्यों द्वारा हंगामा किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को कहा कि सद्भाव बिगाड़ने के इस तरह के मामलों पर जरूरत पड़ने पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। फतेहपुर जिले में स्थित एक मकबरे पर सोमवार को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की।



10 नामजद समेत 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

हंगामा करने वालों का दावा था कि कई सदी पुराना नवाब अबू समद का मकबरा जहां स्थित है, वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं समेत 10 नामजद लोगों समेत 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मायावती ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में मकबरा व मन्दिर होने को लेकर जारी विवाद/बवाल पर सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देना चाहिये जिससे वहां साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो जाये तथा आपसी भाईचारा व सद्भाव भी बिगड़े।''



वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार इस मामले को जरूर गम्भीरता से ले तथा जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाये।'' फतेहपुर जिले में हुई इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पुलिस और सुरक्षाबलों की मौजूदगी में मकबरे के अंदर घुसकर नारेबाजी, हंगामा, तोड़फोड़ करते और भगवा झंडा फहराते नजर आ रहे हैं।