फतेहपुर में मंदिर-मकबरा विवाद और गर्माया: कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हाउस अरेस्ट, कई अन्य नेता हिरासत में; हिन्दू पक्ष ने कहा- सनातनियों पर दर्ज मुकदमे वापस हो

Fatehpur News: फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर के विवाद पर सियासत दिन प्रतिदिन तेज हो रही है। वहीं मकबरे पर जाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग पर तामेश्वर मन्दिर मेला कमेटी प्रभारी विजय शंकर शुक्ला ने कहा कि जिस जगह मकबरा बना है, वहां पर ठाकुर सिद्धपीठ मंदिर है। कहा कि तीन दिन पहले जिस तरह से पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 10 नामजद सनातनियों सहित 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको वापस लिया जाए। अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो जिले भर से लाखों सनातन धर्म को मनाने वाले लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।



विवादित स्थल पर सोमवार को की गई तोड़फोड़ व हंगामे को लेकर आज बुधवार सुबह मौके पर जाने की तैयारी कर रहे 16 कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक दिया है। कांग्रेसियों ने उन्हें हिरासत में लिए जाने का दावा किया है। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। वहीं, प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को फतेहपुर जिले की सीमा पर ही रोक कर प्रशासन ने वापस कर दिया। कांग्रेसियों का दावा है कि पार्टी के पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल में शामिल कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।



बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 10 सदस्यीय कमेटी गठित कर निर्देश दिया था कि इसके सदस्य बुधवार को फतेहपुर के विवादित स्थल पर पहुंच कर हालात का जायजा लें। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के आने की भनक लगते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया। जिले की सीमा छिवली पुल और बड़ौरी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बुधवार की सुबह ही प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंच गये और चेकिंग और पूछताछ कराने लगे। वहीं कांग्रेसियों का दावा है कि भोर में ही कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा, पं.रामनरेश महराज, आनंद सिंह गौतम आदित्य श्रीवास्तव मोहसिन खान, अजय कुमार बच्चा, हिदायतउल्ला, सईद चच्चा, दीपक श्रीवास्तव, वसीर अहमद, नौशाद अहमद अमीररुल जमा खां, मो.आरिफ, सैयद अहमद, इमरान सिद्दीकी, इरसत खान को हिरासत में ले लिया और कोतवाली ले गई।



वहीं कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय का कहना है कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। कांग्रेसी नेता सुबह खुद से कोतवाली पहुंचे हैं। सभी को ससम्मान बैठाया गया है। वहीं फतेहपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी को हाउस अरेस्ट किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी बोले, एक मकबरा को मंदिर बताकर वहां पर भाजपा के लोगों ने भीड़ के रूप में पहुंचकर तोड़फोड़ की। अराजकता फैलाई और जिला प्रशासन मौके पर खड़ा मूक दर्शक बना रहा और आज हम लोगों को अरेस्ट कर वहाँ जाने से रोका जा रहा है। आरोपियों पर एफआईआर तो हुई पर गिरफ्तारी नहीं हुई।