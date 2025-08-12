Main Menu

भीषण सड़क हादसे में उजड़ा पूरा परिवार, एक बाइक पर 6 जिंदगियां- हादसे में एक बचा, बाकी 5 की मौके पर मौत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Aug, 2025 10:06 AM

shravasti news the whole family was destroyed in a horrific road accident

Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को छीन लिया। पड़ोसी जिले बहराइच के मंगलपुरवा गांव से 6 लोग एक ही बाइक पर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में सामने से आ रहे ट्रैक्टर-मिक्सर से जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।

घर लौटते हुए खुशियों का सफर मातम में बदला
मिली जानकारी के मुताबिक, रिसिया थाना क्षेत्र के मंगलपुरवा गांव के 30 वर्षीय विजय कुमार वर्मा अपनी बाइक पर पत्नी सुनीता देवी, बहन, भाभी, 9 साल की भांजी और 1 साल के बेटे के साथ निकले थे। रास्ते में बच्चों की हंसी-खुशी का माहौल था, लेकिन श्रावस्ती जिले के हरदत्त नगर के रहमतु गांव के पास एक ट्रैक्टर-मिक्सर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। तेज टक्कर के कारण बाइक के परखच्चे उड़ गए और सवार सड़क पर गिर पड़े।

5 लोगों ने मौके पर ही तोड़ा दम
टक्कर इतनी भीषण थी कि विजय कुमार वर्मा, 40 वर्षीय मंगलवती, 30 वर्षीय नीतू और 9 वर्षीय ज्ञानवती की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाई गई सुनीता देवी और 1 साल के मासूम बच्चे में से बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। सुनीता देवी अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं।

मृतकों की सूची
- विजय कुमार वर्मा (30 वर्ष)
- मंगलवती (40 वर्ष)
- नीतू (30 वर्ष)
- ज्ञानवती (9 वर्ष)
- 1 वर्षीय मासूम बच्चा

अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच जारी
हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने जांच-पड़ताल की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अस्पताल में मातम का माहौल
अस्पताल में परिवार वालों की चीख-पुकार और टूटे रिश्तों का मंजर था। पांच अर्थियों की एक साथ उठने की खबर पूरे इलाके में शोक की लहर फैला गई। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम ने यात्रियों से अपील की है कि वे ओवरलोडिंग ना करें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

