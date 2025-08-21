Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 'मैं जहर खाकर आया हूं' – CM के जनता दरबार में रिटायर्ड फौजी का सनसनीखेज खुलासा! BJP विधायक पर लगाए संगीन आरोप

'मैं जहर खाकर आया हूं' – CM के जनता दरबार में रिटायर्ड फौजी का सनसनीखेज खुलासा! BJP विधायक पर लगाए संगीन आरोप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 21 Aug, 2025 01:42 PM

i have come after consuming poison retired soldier s revelation in cm court

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लखनऊ स्थित जनता दरबार में गुरुवार सुबह यानी आज (21 अगस्त) एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। जहां गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले 65 वर्षीय रिटायर्ड फौजी सतबीर गुर्जर ने जनता दरबार में बताया कि उन्होंने...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लखनऊ स्थित जनता दरबार में गुरुवार सुबह यानी आज (21 अगस्त) एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। जहां गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले 65 वर्षीय रिटायर्ड फौजी सतबीर गुर्जर ने जनता दरबार में बताया कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया है। यह सुनकर वहां मौजूद अधिकारी और लोग हैरान रह गए और तुरंत हरकत में आ गए।

अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक
घटना के तुरंत बाद सतबीर गुर्जर को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे जनता दरबार
सूत्रों के मुताबिक, सतबीर गुर्जर सुबह लखनऊ आए थे ताकि अपनी परेशानी को मुख्यमंत्री के सामने रख सकें। लेकिन जनता दरबार में उन्होंने बताया कि वे निराशा और परेशानियों की वजह से जहरीला पदार्थ खा चुके हैं।

विधायक पर गंभीर आरोप
सतबीर ने आरोप लगाया कि उन्हें लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर से जान का खतरा है। उन्होंने कहा कि विधायक उन्हें कई तरीकों से परेशान कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। सतबीर का कहना है कि विधायक के उत्पीड़न से तंग आकर उन्होंने यह कदम उठाया।

और ये भी पढ़े

जनता दरबार में सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना के बाद मुख्यमंत्री के जनता दरबार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। जहरीला पदार्थ लेकर दरबार में पहुंचना, वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि, प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों ने कहा कि सतबीर गुर्जर से इलाज के बाद पूरी जानकारी ली जाएगी और मामले की जांच की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!