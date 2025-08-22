Rain Alert: यूपी में मूसलाधार बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं...अगले 4 दिन का अलर्ट जारी, जानें अपने जिले का हाल

Up Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून अपना असर दिखाने वाला है। यहां पर अगले चार दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में आने वाले चार दिन कई...

Up Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून अपना असर दिखाने वाला है। यहां पर अगले चार दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में आने वाले चार दिन कई जिलों में भारी और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। बरसात की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम सुहावना हो जाएगा।

जानिए कब तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

जानकारी के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने एक नए वेदर सिस्टम के असर से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में 22 से 25 अगस्त के बीच कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश के संकेत हैं। विभाग ने गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज यानी शुक्रवार को 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 47 जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। बारिश का ये सिलसिला आज से शुरू होकर अगले चार दिनों तक जारी रहेगा।

इन जिलों में बरसेंगे बादल

IMD के अनुसार, राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, नापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में बारिश होगी।