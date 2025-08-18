Ayodhya News: इंस्टाग्राम पर धमकी भरे पोस्ट को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल; 3 आरोपी हिरासत में

उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले के सोहावल-रौनाही क्षेत्र में रविवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को लेकर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं।

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले के सोहावल-रौनाही क्षेत्र में रविवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को लेकर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं।



युवक से पोस्ट हटवाने के बाद भी दूसरे गाँव के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ

बता दें कि घटना की शुरुआत चिरंजीव तिवारी उर्फ चिंटू की इंस्टाग्राम आईडी से की गई एक पोस्ट से हुई। इस पोस्ट में नमन तिवारी, अमन तिवारी, चिरंजीव और उनके मित्र अभय सिंह व अमर की फोटो थी। कुंदुर्खाखुर्द के नीरज सिंह और चिरंजीव तिवारी के बीच इस पोस्ट को लेकर विवाद हुआ। दोनों ने फोन पर एक-दूसरे को धमकी दी। क्षेत्र की पुलिस चौकी ड्योड़ी अंतर्गत देवई गाँव में युवक से पोस्ट हटवाने के बाद भी दूसरे गाँव के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और करीब दो दर्जन से अधिक लोग लाठी-डंडा व लोहे की रॉड लेकर गाँव में पहुँच गए। देखते ही देखते बृजभान तिवारी के घर पर जमकर मारपीट शुरू हो गई।



10 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मारपीट में बृजभान तिवारी, आशीर्वाद तिवारी, जितेश तिवारी, अवनीश तिवारी, चिरंजीव तिवारी व अर्पित तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी सोहावल लाया गया, जहां से एक घायल की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मौके से हमलावरों की गाड़ियां बरादम की है। पुलिस से 10 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।