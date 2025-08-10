रफ्तार का कहर! पिकअप गाड़ी ने 8 वर्षीय किशोर को रौंदा, दर्दनाक मौत...परिजनों ने लगाया जाम

Edited By Mamta Yadav,Updated: 10 Aug, 2025 11:28 PM
Azamgarh News, (शुभम सिंह):
बता दें कि शिवम राजभर पुत्र चंद्रशेखर राजभर उम्र 8 वर्ष निवासी लहुवा खुर्द मढैया थाना कोतवाली देवगांव अपनी माता खुशबू के साथ सुबह 10:00 बजे अपने ब्यूटी पार्लर दुकान पर आया था। माता खुशबू पल्हना ब्लॉक के सामने दुकान में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। शाम को लगभग 3:00 बजे शिवम खेलते हुए सड़क पर आ गया और तरवा से लालगंज जा रही तेज गति पिकअप से कुचल गया। आनन-फानन में परिजन शिवम को 100 सैया हॉस्पिटल लालगंज ले गए जहां डॉक्टरों ने इलाज के उपरांत रेफर कर दिया।
घायल को लेकर परिजन जौनपुर जा रहे थे की रास्ते में ही शिवम की मृत्यु हो गई। मृतक कक्षा 2 का छात्र है उसकी बड़ी बहन सानिया की उम्र 10 वर्ष है। परिजन मृतक का शव लेकर वापस घर आने के बाद रोड पर प्रदर्शन करने लगे जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया।