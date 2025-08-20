श्रावस्ती में गरजा बाबा का बुलडोजर, दो दर्जन से अधिक दुकानों व मकानों पर एक्शन

श्रावस्ती के जिला मुख्यालय भिनगा में आज सुबह से बुलडोजर की कार्यवाई देखने को मिली। भिनगा ईदगाह से तहसील गेट तक PWD की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। PWD की जमीन पर लोगों ने कई साल पहले दुकान और मकान अपना निर्माण कर लिए...

वहीं डीएम अजय द्विवेदी ने बताया कि कुछ मन पहले लोगों की शिकायत के बाद जो लोग अवैध रूप से पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा किए थे उन लोगों की शिकायत प्राप्त हुई थी इसके बाद जांच पड़ताल के बाद। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 17 दिन पहले इन दुकानों और मकानों पर नोटिस चस्पा किया था। विभाग का कहना है कि ये सभी संपत्तियां उनकी जमीन पर अवैध रूप से बनी हैं। मकान और दुकान मालिकों को 4 और 5 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने कानूनी अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया था। लेकिन समय देने के बाद भी लोग अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो वही आज प्रशासन ने लोगों के दुकानों और मकानों से सामान बाहर निकलवा कर बुलडोजर से कार्यवाही शुरू कर दी।



प्रशासन की बड़ी कार्यवाही से दो दर्जन से अधिक दुकानों और मकानों के अवैध अतिक्रमण हटाने को लगे पीले पंजे श्रावस्ती के भिनगा में ईदगाह तिराहे पर बुलडोजर एक्शन जारी भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन मौजूद,7 जीसीबी 1 पोकलैंड और ट्रैक्टर ट्रालियों की मदद से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। डीएम ने बताया कि अतिक्रमण कार्यों को कई बार अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस चश्मा की गई थी लेकिन लोगों ने अपना आक्रमण नहीं हटाया था।