प्रेमी की हैवानियत! 'जब तक मेरी शादी नहीं होगी...' मंगेतर को भेजीं आपत्तिजनक तस्वीरें, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने दी जान

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक बहुत दुखद घटना हुई है। जहां की सलेमपुर कस्बे में एक लड़की ने प्रेमी द्वारा ब्लैकमेल किए जाने और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल होने के कारण खुदकुशी कर ली है। लड़की की शादी नवंबर में तय थी, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई।

प्रेमजाल में फंसा कर किया शोषण, शादी तय होते ही दी धमकी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, लड़की का प्रेमी दीपक तिवारी नाम का युवक है, जो एक एलआईसी एजेंट है। लड़की का परिवार बहुत गरीब है। लड़की की मां ने बताया कि उसकी बेटी को दीपक ने प्रेमजाल में फंसाया था। उसने लड़की का शारीरिक शोषण भी किया। इसके बाद लड़की को समझाकर उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी गई थी। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी और बारात भी आने वाली थी। लेकिन जब दीपक को पता चला कि लड़की की शादी तय हो गई है, तो वह उससे नाराज हो गया। उसने धमकी दी कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, वह लड़की को नहीं छोड़ेगा। उसने लड़की को धमकाया कि अगर उसने शादी की तो उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।

तस्वीरें वायरल होने के बाद लड़की ने की आत्महत्या

पिछले एक हफ्ते में दीपक ने लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दिए। जब लड़की को यह पता चला, तो वह तनाव में आ गई। उसकी मां ने बताया कि लड़की बहुत परेशान रहने लगी थी। कुछ दिन पहले उसने छत पर जाकर फांसी लगा ली। परिजन उसे तुरंत सलेमपुर CHC अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की मां ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि दीपक ने लड़की को फंसाकर बहला-फुसलाकर शारीरिक शोषण किया था। उसके बाद उसने उसकी तस्वीरें और वीडियो बना लिए और उन्हें वायरल कर दिया। इस घटना से लड़की बहुत दुखी और परेशान थी।

रेप, उकसाने और SC/ST एक्ट में केस दर्ज

मामले की जानकारी देते हुए, सलेमपुर कोतवाली के सीओ दीपक शुक्ला ने कहा कि लड़की की मां की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें लड़की के साथ रेप, अश्लील तस्वीरें वायरल करने, आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।यह घटना समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। परिवार और समाज के लोग भी इस तरह की घटनाओं से सतर्क रहने और लड़कियों की सुरक्षा का ख्याल रखने की अपील कर रहे हैं।