'सेक्स रैकेट चला रहा ये मौलाना...' मस्जिद में युवती का अश्लील वीडियो वायरल, दिखीं आपत्तिजनक सामग्री

Edited By Pooja Gill,Updated: 22 Aug, 2025 09:15 AM
Rampur News: यूपी के रामपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में युवती ने कुछ आपत्तिजनक चीजें (कंडोम और अन्य सामग्री) भी दिखाई है। वीडियो वायरल के बाद एक मौलाना पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। यूजर्स ने रामपुर पुलिस को टैग कर इसकी शिकायत की। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौलाना को गिरफ्तार कर लिया।
जानिए पूरा मामला
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा, दो दिन पहले 20 अगस्त को एक्स पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे। जिसमें एक व्यक्ति जो कि मौलाना है, एक युवती के साथ अश्लील हरकतें करता नजर आ रहा है। साथ ही तमंचे व कारतूस भी उसके पास नजर आ रहे है। एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में कुछ आपत्तिजनक चीजें (कंडोम और अन्य सामग्री) भी दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले की शिकायत मिलने पर तुरंत जांच शुरू की गई।
आरोपी गिरफ्तार
एक्स पर वायरल वीडियो को देखते हुए कुछ यूजर्स ने रामपुर पुलिस को टैग किया और इस मामले की शिकायत की। शिकायतों के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसके बाद कुछ ऐसे कंटेंट भी मिले हैं जो धर्म परिवर्तन से जुड़े हैं। ये वीडियो एक मस्जिद का बताया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।