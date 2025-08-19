पूरे प्लान के साथ किया छात्र का मर्डर; सिर, सीने और कमर पर चाकू से किए चार वार...बेटे का शव को दुलारते रहे पिता, देखकर रोने लगे लोग

गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर में सनबीम स्कूल के छात्र आदित्य वर्मा का मर्डर पूरे प्लान के साथ किया गया। हथियारों ने छात्र के सिर, सीने और कमर में चाकू से चार वार किए थे। मृत छात्र की पहचान आदित्य वर्मा निवासी यूसुफपुर....

गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर में सनबीम स्कूल के छात्र आदित्य वर्मा का मर्डर पूरे प्लान के साथ किया गया। हथियारों ने छात्र के सिर, सीने और कमर में चाकू से चार वार किए थे। मृत छात्र की पहचान आदित्य वर्मा निवासी यूसुफपुर मुहम्मदाबाद के रूप में हुई। वह 10वीं का छात्र था। चाकू से हमला करने का आरोपी किशोर 9वीं का छात्र बताया जा रहा है। स्कूल ड्रेस में आदित्य का शव को देख लोग सिहर उठे। इस हत्या के बाद छात्र के परिवार वालों का बुरा हाल है। पिता फ्रीजर में रखे उसके शव को दुलारते रहे और मां को तो कोई होश ही नहीं है।

पुरानी रंजिश के चलते किया मर्डर

जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त को स्कूल के गेट के बाहर दो गुटों में मारपीट हुई थी। इसी बात और पहले की घटना को लेकर आरोपी छात्र गुस्से में था। उसने पूरा प्लान बनाया और फिर इस वारदात को अंजाम देने की ठान ली। मौका मिलते ही जेब में चाकू रखकर शौचालय की तरफ गया और वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

भागते हुए अस्पताल पहुंचे पिता

बेटे पर हमले की जानकारी मिलते ही उसके पिता भागकर अस्पताल पहुंचे। बेटे को निगाहें ढूंढ रही थीं कि लाल कैसा होगा...जैसे ही बेटे की मौत की खबर मिली वे बेसुध हो गए। मॉर्च्युरी के फ्रीजर में उन्हें बेटे का शव दिखाया गया तो उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, वह शव एकटक निहारते रहे, फिर बेटे का सिर सहलाने लगे। मृत बेटे को इस तरह दुलारते देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आईं थीं। उधर, बेटे के पढ़ने के लिए भेजने के पहले खाना बनाने वाली मां गुड़िया भी घटना से दोपहर बाद तक बेखबर रहीं। मौत की खबर जैसे ही मिली वे बदहवास हो गईं।