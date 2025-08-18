छात्रों के दो गुट में खूनी खेल! एक छात्र की मौत, तीन अन्य घायल

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज के एक निजी स्कूल में छात्रों के दो गुट के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान एक छात्र की गंभीर रुप से घायल हो गया, जिससे आनन- फानन में अस्पताल पहुंचा गया जहां पर...

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज के एक निजी स्कूल में छात्रों के दो गुट के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान एक छात्र की गंभीर रुप से घायल हो गया, जिससे आनन- फानन में अस्पताल पहुंचा गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब तीन अन्य छात्र का इलाज चल रहा है।

उक्त प्रकरण के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय की वीडियो बाइट



9वीं के छात्र पर हत्या का आरोप

मिली जानकारी के मुताबिक घटना सनबीम महराजगंज में हुई। मृत छात्र की पहचान आदित्य वर्मा निवासी यूसुफपुर मुहम्मदाबाद के रूप में हुई। वह 10वीं का छात्र था। चाकू से हमला करने का आरोपी किशोर 9वीं का छात्र बताया जा रहा है।



आपसी रंजिश में हत्या की आशंका

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश में घटना का अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस विधिक कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों को पुलिस ने घटना की जानकारी दे दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।