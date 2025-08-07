भीषण सड़क हादसा...ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रक में जोरदार टक्कर, 3 कांवड़ियों ने मौके पर तोड़ा दम

मथुरा: यूपी के मथुरा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर यमुना पार क्षेत्र में बरेली-मथुरा राजमार्ग पर बृहस्पतिवार तड़के टायर ‘पंक्चर' होने के कारण अनियंत्रित हुए एक ट्रक के सामने से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली...

मथुरा: यूपी के मथुरा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर यमुना पार क्षेत्र में बरेली-मथुरा राजमार्ग पर बृहस्पतिवार तड़के टायर ‘पंक्चर' होने के कारण अनियंत्रित हुए एक ट्रक के सामने से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा जाने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में तीन कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।



टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगी आग

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सिहोरा गांव के पास हुआ। यहां पर एक ट्रक का अगला टायर ‘पंक्चर' हो गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराया। टक्कर लगने से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गयी और उसमें आग लग गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार भीम, भूपेंद्र और बबली (सभी 40 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सोनू (42) नामक एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया

सूत्रों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार सभी लोग राजस्थान में भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र में लहचोरा कला गांव के निवासी थे। वे कासगंज के सोरों इलाके से गंगाजल लेकर भरतपुर लौट रहे थे। बताया कि पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

