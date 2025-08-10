बेजुबान के कातिल! इंस्टाग्राम पर मशहूर होने के लिए बिल्ली को बेरहमी से मार डाला, फिर वीडियो बनाकर किया पोस्ट

Viral News: आज का समय सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह-तरह का कंनटेंट दे रहे है। लेकिन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे, जिसमें पॉपुलैरिटी पाने...

Viral News: आज का समय सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह-तरह का कंनटेंट दे रहे है। लेकिन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे, जिसमें पॉपुलैरिटी पाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मामला केरल का है। वहां के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने के लिए एक बेजुबान बिल्ली का बेरहमी से मर्डर कर दिया, उसका वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया।

वीडियो हुआ वायरल

केरल के पलक्कड़ जिले का चेरपुलसेरी कस्बा का रहने वाले 32 वर्षीय शजीर नाम के एक युवक पर इस मर्डर का आरोप है। उसने मासूम बिल्ली की बेरहमी से हत्या की। फिर उसके शव के हिस्से कैमरे में रिकॉर्ड किए। वीडियो बनाया और फिर उसे पोस्ट कर दिया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत पुलिस को दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने पहले मासूम बिल्ली को खाने का लालच देकर बुलाया और फिर उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद वीडियो बनाया और शेयर किया। पुलिस ने शजीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया है, जो किसी पशु को मारने, जहर देने या अपंग बनाने से संबंधित है। इसके अलावा, उस पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1) के तहत भी केस दर्ज किया गया है, जो जानवरों के प्रति अमानवीय व्यवहार को संज्ञेय अपराध मानता है। इस घटना को जानकर हर कोई हैरान है।

