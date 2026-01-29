Main Menu

  • अराजक तत्वों ने तोड़ी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा, नाराज ग्रामीणों ने काटा हंगामा

Edited By Ramkesh,Updated: 29 Jan, 2026 08:15 PM

लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में अराजक तत्वों द्वारा अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किये जाने से नाराज ग्रामीणों में गुरुवार को आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को नियंत्रित किया। मामले में अज्ञात के...

लखनऊ: लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में अराजक तत्वों द्वारा अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किये जाने से नाराज ग्रामीणों में गुरुवार को आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को नियंत्रित किया। मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है। काकोरी के बहरु गांव में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को बुधवार देर रात अज्ञात उपद्रवी ने ईंट से हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब ग्रामीणों ने बाबा साहब की प्रतिमा को टूटा हुआ देखा, तो गांव में आक्रोश और तनाव का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलने पर काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर दलबल के साथ मौके पर पहुँचे और हालात को संभाला। ग्रामीणों का कहना है कि बाबा साहब की प्रतिमा उनकी आस्था और सम्मान का प्रतीक है, उसके साथ की गई छेड़छाड़ ने पूरे गांव की भावनाओं को आहत किया है। एसीपी शकील अहमद ने बताया स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।

अज्ञात आरोपी की पहचान के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कारर्वाई की जाएगी। 


 

