'पापा...Ajit Pawar से बात कराऊंगी', UP की बेटी 'पिंकी माली' ने पिता से किया था वादा, प्लेन क्रैश में हो गई दर्दनाक मौत!

Pinky Mali Death : महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। इस दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित विमान में सवार कुल पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे में यूपी की 29 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पिंकी माली के घर पर स्थानीय पार्षदों और लोगों का तांता लग गया, सभी परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे।
चौथी बार अजित पवार के साथ कर रही थीं यात्रा
बताया जा रहा है कि पिंकी माली इस चार्टर्ड विमान में अजित पवार के साथ चौथी बार यात्रा कर रही थीं। वह अपने पेशे में बेहद समर्पित और आत्मविश्वासी अटेंडेंट मानी जाती थीं।
कौन थीं पिंकी माली?
पिंकी माली मुंबई के वरळी इलाके के सेन्चुरी क्वार्टर में रहती थीं। उनके पिता शिवकुमार माली ने बताया कि पिंकी हमेशा खुशमिजाज रहती थीं और इस उड़ान को लेकर काफी उत्साहित थीं। उड़ान से पहले उन्होंने अपने पिता से कहा था, “फ्लाइट में जाऊंगी तो अजित पवार से भी बात कराऊंगी।” उनके भाई ने बताया कि सुबह फोन पर पिंकी ने कहा था कि वह यात्रा पर निकल रही हैं। इसके बाद परिवार से उनकी कोई बातचीत नहीं हो सकी।
आखिरी मैसेज में झलक रहा था उत्साह
अजित पवार के निजी सहायक (PA) के अनुसार, पिंकी माली यात्रा को लेकर बेहद खुश थीं और मोबाइल पर मैसेज दिखाकर अपनी खुशी जाहिर कर रही थीं। उन्होंने बताया था कि वे बारामती से नांदेड़ जाने वाली थीं। उनका यह उत्साह कुछ ही घंटों में गहरे मातम में बदल गया।
चश्मदीद ने बयां किया भयावह मंजर
हादसे के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, “हमने देखा कि विमान नीचे आ रहा था और लग रहा था कि यह संतुलन खो रहा है। अचानक जोरदार धमाका हुआ और विमान आग के गोले में बदल गया। लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी को बाहर नहीं निकाला जा सका।”
जांच जारी
प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। तकनीकी खराबी या मौसम की भूमिका समेत सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।