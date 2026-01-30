यूपी का मौसम करेगा बड़ा खेल! 60 जिलों में कोहरे का कहर, इस तारीख से झमाझम बारिश की एंट्री—IMD का डबल अलर्ट जारी

UP Weather UPdate: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 60 से अधिक जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट......

UP Weather UPdate: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 60 से अधिक जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि करीब 15 जिलों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे ठंड एक बार फिर बढ़ेगी। इसके अलावा 2 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे मौसम में फिर बदलाव आएगा और बारिश के आसार बनेंगे।

30 जनवरी: यूपी के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे की चादर

लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के मुताबिक, 30 जनवरी को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के लगभग 90% जिलों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। इस स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

- 31 जनवरी और 1 फरवरी का पूर्वानुमान

- 31 जनवरी: पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में कोहरा बना रहेगा।

- 1 फरवरी से: आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू होगी।

- इसके बाद कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में घने कोहरे का खतरा

इन जिलों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका है: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर।

इन जिलों में कम दृश्यता वाला कोहरा (100–500 मीटर)

गोंडा, अयोध्या, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी जिलों में घना कोहरा और कम विज़िबिलिटी की स्थिति रह सकती है। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी है।

लखनऊ और नोएडा का मौसम

लखनऊ:

- सुबह घना कोहरा रहेगा

- येलो अलर्ट जारी

- दिन में मौसम साफ होगा

- न्यूनतम तापमान: 9°C

- अधिकतम तापमान: 21°C

नोएडा:

सुबह 300 मीटर तक दृश्यता वाला कोहरा

- न्यूनतम तापमान: 11°C

- अधिकतम तापमान: 22°C

2 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम

बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, फरवरी की शुरुआत के साथ मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। 2 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे यूपी के कई जिलों में फिर बारिश के छींटे पड़ सकते हैं।

लोगों के लिए सलाह

- सुबह और रात में यात्रा करते समय सावधानी बरतें

- वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें

- ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें

- बुजुर्ग और बच्चे विशेष ध्यान रखें