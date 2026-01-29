Main Menu

  • मामी भांजे का अवैध संबंध; बाधा बन रहा था मामा, दोनों ने मिलकर रास्ते से हटाया...गला काटकर मार डाला

Edited By Pooja Gill,Updated: 29 Jan, 2026 03:06 PM

an aunt and nephew had an illicit relationship

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक भांजे का अपनी मामी से प्रेम संबंध बन गया। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे...

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक भांजे का अपनी मामी से प्रेम संबंध बन गया। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन मामा दोनों के रास्ते में बाधा बन रहा था। इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। 

ऐसे दिया वारदात को अंजाम 
जानकारी के मुताबिक, सीतापुर जिले के निवासी आरोपी आदेश ने बुधवार रात बलराम (30) की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी। आदेश अपने साथ दो अन्य साथियों को लेकर भाटिपुरा चंदू गांव में बलराम के घर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया, जिससे बलराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी बृहस्पतिवार सुबह मिली, जब बलराम के भाई ने चारपाई पर शव देखकर पुलिस को सूचित किया।

प्रेम प्रसंग के चलते किया मर्डर 
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचीं और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि आदेश का बलराम की पत्नी के साथ कथित रूप से प्रेम प्रसंग था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हत्या के समय बलराम की पत्नी और उनका पांच साल का बेटा उसी कमरे में सो रहे थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस अपराध में बलराम की पत्नी की भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बलराम की पत्नी को हिरासत में लिया गया है और आदेश को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। 
 

