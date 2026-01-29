Main Menu

  • फिर करवट लेगा मौसम! कल से 2 फरवरी तक गरज-चमक संग मूसलाधार बारिश; बर्फबारी, ओले और तेज हवाओं का खतरा, IMD ने जारी किया Heavy Rain Alert

Edited By Purnima Singh,Updated: 29 Jan, 2026 05:35 PM

the weather will deteriorate in many parts of the country

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के बड़े हिस्से में आने वाले दिनों के दौरान मौसम के गंभीर रूप से बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार कई राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान, तेज हवाएं, बर्फबारी, घना कोहरा और कोल्ड वेव की स्थिति...

Weather Alert : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के बड़े हिस्से में आने वाले दिनों के दौरान मौसम के गंभीर रूप से बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार कई राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान, तेज हवाएं, बर्फबारी, घना कोहरा और कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का व्यापक असर देखने को मिलेगा।

कई राज्यों में ओलावृष्टि की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर ओले गिर सकते हैं। वहीं 28 जनवरी को बिहार में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसी दिन सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है।

नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करेगा असर
IMD के अनुसार 30 जनवरी की रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके चलते 1 और 2 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कई जगह बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी
27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में तथा 27 और 28 जनवरी को उत्तराखंड में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश या भारी हिमपात की चेतावनी भी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

तापमान में गिरावट का अनुमान
उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य भारत, उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान लगाया गया है।

कई राज्यों में घना कोहरा और कोल्ड वेव
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 28 से 30 जनवरी के बीच घना कोहरा छा सकता है। उत्तराखंड में 29 और 30 जनवरी को, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में 28 और 29 जनवरी को कोहरे का असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 29 से 31 जनवरी तथा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 28 से 31 जनवरी के बीच कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। 

दक्षिण भारत में भी भारी बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार केरल में जनवरी के आखिरी तीन दिनों (29 से 31 जनवरी) के दौरान कई जिलों में तेज बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु में भी इसी अवधि में भारी वर्षा के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है।

मैदानी और मध्य भारत पर भी असर
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 29 से 31 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। दिल्ली, बिहार, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में खासतौर पर 29 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

तटीय और केंद्र शासित प्रदेशों में भी चेतावनी
अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

