अंडा करी बनाने को लेकर हुआ झगड़ा; पत्नी ने पति की जीभ दांत से काटकर की अलग, अब बोल भी नहीं पा रहा युवक

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच अंडा करी बनाने को लेकर झगड़ा हो गया। इस घरेलू झगड़े में पत्नी ने अपने पति की कथित तौर पर जीभ काट दी। आरोप है कि पत्नी ने दातों से जीभ काटकर अलग कर दी। परिजनों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया जहां से मेरठ रेफर कर दिया गया। परिजन कटी हुई जीभ को भी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जीभ कटने की वजह से युवक बोल भी नहीं पा रहा।

गुस्से में काट दी जीभ

यह घटना सोमवार देर रात मोदीनगर इलाके की संजय नगर कॉलोनी में हुई। पुलिस के मुताबिक, व्यक्ति की पहचान विपिन (27) के रूप में हुई है और उसे मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मोदीनगर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश ने बताया कि आरोपी महिला की पहचान ईशा (24) के रूप में हुई है और उसने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसने झगड़े के बाद गुस्से में अपने पति की जीभ काट दी।

मां का दावा-चाकू से काटी जीभ

थाना प्रभारी ने बताया, “आरोपी महिला के मुताबिक उसने झगड़े के दौरान अपने दांतों से पति की जीभ काट ली।” विपिन की मां गीता ने दावा किया कि ईशा ने रसोई के चाकू से बेटे की जीभ का अगला हिस्सा काट दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के सही क्रम का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि ईशा को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।