Prayagraj Magh Mela में हुआ हंगामा; स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में लाठी-डंडे लेकर पहुंचे युवक, जबरन घुसने की कोशिश!

प्रयागराज: संगम क्षेत्र की रेती पर स्थित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर हंगामे की खबर सामने आई है। इस मामले में शंकराचार्य की ओर से कल्पवासी थाना अध्यक्ष को लिखित शिकायत (तहरीर) दी गई है। जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ युवक लाठी-डंडे लेकर उनके शिविर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जान का खतरा भी बताया।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जताया जान का खतरा

तहरीर के अनुसार, शाम करीब 6:30 से 7:30 बजे के बीच कुछ असामाजिक तत्व शिविर के बाहर पहुंचे। उनके हाथों में लाठी-डंडे और भगवा झंडे थे। कुछ युवक जबरन शिविर में घुसने की कोशिश करने लगे और वहां हंगामा करने लगे। वे मारपीट पर भी उतारू हो गए। इस दौरान शंकराचार्य के सेवकों और जबरन घुसने वाले लोगों के बीच हाथापाई हुई। बाद में सेवकों ने हंगामा कर रहे लोगों को शिविर से बाहर निकाल दिया। शिकायत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताया है। साथ ही शिविर में रह रहे श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को भी नुकसान की आशंका जताई है। उन्होंने शिविर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।



कानूनी कार्रवाई की मांग की

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा ऐसे तत्व शिविर में घुसे, तो श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को गंभीर नुकसान हो सकता है। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही शिविर परिसर और आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की भी अपील की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि भविष्य में यदि शिविर या उसके आसपास कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। यह तहरीर शिविर व्यवस्थापक पंकज पांडेय की ओर से दी गई है।