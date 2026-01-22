Main Menu

  • Double Murder से दहला UP! Couple को भाइयों ने फावड़े से काटा, फिर नदी किनारे गाड़ दी लाशें, प्रेम कहानी का खौफनाक अंत; पूरा मामला रूह कंपा देगा

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Jan, 2026 07:58 PM

bodies of lovers found in moradabad field

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में तीन दिन से लापता एक युवा प्रेमी युगल के शव खेत में दफन मिले हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। आशंका है कि झूठी शान के नाम उन दोनों की हत्या की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि एक निजी...

मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में तीन दिन से लापता एक युवा प्रेमी युगल के शव खेत में दफन मिले हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। आशंका है कि झूठी शान के नाम उन दोनों की हत्या की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि एक निजी विद्यालय में पढ़ाने वाली काजल और उसके प्रेमी अरमान के शव बुधवार रात गगन नदी के किनारे नीम करोली बाबा मंदिर के पास एक गड्ढे से बरामद किए गए। 

उन्होंने बताया कि प्रेमी युगल करीब दो साल से प्रेम संबंध में था। पुलिस के अनुसार यह घटना कथित तौर पर 18 जनवरी की रात को हुई, जब महिला के परिवार वालों ने दोनों को उमरी सब्जीपुर गांव में उसके घर पर एक साथ देख लिया। अंतिल ने कहा,‘‘ पूछताछ के दौरान काजल के भाइयों ने गुस्से में आकर काजल और अरमान को मारने एवं सबूत मिटाने के लिए शवों को दफनाने की बात कबूल की है।" उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों को हिरासत में लिया गया है, जबकि तीसरे भाई की संभावित भूमिका की जांच की जा रही है। 

पुलिस का कहना है कि अरमान के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि शवों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला गया तथा चूंकि काजल एवं अरमान अलग-अलग समुदायों के थे, इसलिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और मामले की जांच जारी है। 

