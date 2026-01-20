Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • शादी के आठ महीने बाद रिश्तों में आई दरार, पत्नी ने पति की काट डाली 'जीभ' पिता ने बहू पर लगाए गंभीर आरोप

शादी के आठ महीने बाद रिश्तों में आई दरार, पत्नी ने पति की काट डाली 'जीभ' पिता ने बहू पर लगाए गंभीर आरोप

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Jan, 2026 06:05 PM

eight months after marriage the relationship broke down the wife cut off

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के मोदीनगर स्थित संजय नगर कॉलोनी में हुई दिल दहला देने वाली घटना अब एक नए और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गई है। गंभीर रूप से घायल युवक विपिन के पिता ने अपनी बहू ईशा और उसके मायके पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ससुर का दावा...

 गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के मोदीनगर स्थित संजय नगर कॉलोनी में हुई दिल दहला देने वाली घटना अब एक नए और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गई है। गंभीर रूप से घायल युवक विपिन के पिता ने अपनी बहू ईशा और उसके मायके पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ससुर का दावा है कि शादी के बाद से ही बहू ईशा ने उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार करती रही।

8 महीने पहले हुई थी शादी 
परिजनों के अनुसार, संजय नगर कॉलोनी निवासी विपिन एक निजी कंपनी में कार्यरत है और उसकी शादी करीब आठ महीने पहले मेरठ निवासी ईशा से हुई थी। पिता का कहना है कि बहू शादी के बाद से ही बेटे से दूरी बनाए रखती थी। कई बार विपिन ने घरवालों को अपनी परेशानी बताई, लेकिन परिवार को उम्मीद थी कि समय के साथ हालात सुधर जाएंगे।

बेहोशी की हालत में पड़ा था विपिन
बताया जा रहा है कि सोमवार को खाना बनाने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो देर रात गंभीर हिंसा में बदल गया। आरोप है कि सोते समय ईशा ने विपिन पर हमला कर उसकी जीभ दांतों से काट ली। जब परिजन कमरे में पहुंचे तो विपिन खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ा था और उसकी जीभ बिस्तर पर गिरी हुई थी।

ससुर के बयान पर बढ़ा विवाद 
घटना के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। ससुर ने आरोप लगाया कि मौके पर पहुंचे बहू के पिता ने कथित तौर पर धमकी भरे शब्दों में कहा, “जीभ ही तो काटी है, गर्दन थोड़ी न।” इसके बाद दोनों पक्षों में हंगामा और हाथापाई भी हुई।

पुलिस हिरासत में आरोपी पत्नी 
परिजनों ने घायल विपिन को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी पत्नी ईशा को हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!