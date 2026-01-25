श्रीबांकेबिहारी मंदिर में सेवायतों की दबंगई...महिला श्रद्धालु से मारपीट, तोड़ी अंगुलियां, सुरक्षा गार्ड को भी जमकर पीटा!

Shri Banke Bihari Mandir: वृंदावन के श्रीबांकेबिहारी मंदिर में शुक्रवार को दर्शन के दौरान एक महिला श्रद्धालु और मंदिर के सेवायत गोस्वामी के बीच विवाद हो गया...

Shri Banke Bihari Mandir: वृंदावन के श्रीबांकेबिहारी मंदिर में शुक्रवार को दर्शन के दौरान एक महिला श्रद्धालु और मंदिर के सेवायत गोस्वामी के बीच विवाद हो गया। इस घटना में महिला घायल हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

'गोस्वामी ने हाथ पकड़कर मरोड़ा'

जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज की रहने वाली सुमित्रा शुक्रवार सुबह मंदिर में दर्शन करने आई थीं। जब वह मंदिर परिसर में लगी रेलिंग के गेट की ओर बढ़ीं, तभी वहां मौजूद गोस्वामी मोहित गोस्वामी ने उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया।

जान से मारने की दी धमकी

महिला का आरोप है कि गोस्वामी ने उनसे कहा कि पैसे दोगी तभी दर्शन कराए जाएंगे, नहीं तो दर्शन नहीं करने देंगे। महिला का यह भी आरोप है कि गोस्वामी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। घटना में महिला का हाथ घायल हो गया। मंदिर में मौजूद मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की हाथ की दो उंगलियों में फ्रैक्चर बताया।

सुरक्षा गार्ड के साथ भी मारपीट का आरोप

श्रीबांकेबिहारी मंदिर के गेट नंबर दो पर तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ भी सेवायत गोस्वामी द्वारा गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित सुरक्षा गार्ड ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, पीड़ित महिला ने भी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

