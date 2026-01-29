अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए Ajit Pawar, लगभग 150 करोड़ के थे मालिक! 4 आलीशान बंगले, करोड़ों के जेवर और.... पूरी संपत्ति का ब्यौरा चौंका देगा

Main Menu

Edited By Purnima Singh,Updated: 29 Jan, 2026 06:19 PM

ajit pawar owns property worth rs 124 crore

महाराष्ट्र की राजनीति को बुधवार सुबह बड़ा झटका लगा जब राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अजित पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। 66 वर्षीय अजित पवार बारामती में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे...

Ajit Pawar Family and Net Worth : महाराष्ट्र की राजनीति को बुधवार सुबह बड़ा झटका लगा जब राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अजित पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। 66 वर्षीय अजित पवार बारामती में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई।

छह बार रहे उपमुख्यमंत्री, प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा
अजित पवार महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गैर-लगातार छह बार उपमुख्यमंत्री रहने वाले नेता थे। वे अपनी सख्त प्रशासनिक पकड़ और तेज फैसलों के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से राज्य की राजनीति में अपूरणीय क्षति मानी जा रही है।

124 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के थे मालिक
साल 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार अजित पवार और उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग 124 करोड़ रुपये थी।

बैंक बैलेंस और निवेश
नकद राशि: करीब 14.12 लाख रुपये
बैंक खातों में जमा: लगभग 6.81 करोड़ रुपये
पोस्टल सेविंग्स और एनएसएस में निवेश: करीब 1.52 करोड़ रुपये
शेयर और बॉन्ड्स में निवेश: करीब 54 लाख रुपये

अचल संपत्ति का बड़ा पोर्टफोलियो
कृषि भूमि: लगभग 13.21 करोड़ रुपये
गैर-कृषि भूमि: करीब 37 करोड़ रुपये
कमर्शियल बिल्डिंग: करीब 11 करोड़ रुपये
कई आलीशान बंगले और फ्लैट्स जिनकी कीमत करोड़ों में

उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर भी पुणे सहित अन्य शहरों में 22 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां दर्ज थीं।

गहने और लग्जरी गाड़ियां
अजित पवार के पास करीब 38 लाख रुपये के आभूषण
सुनेत्रा पवार के पास 1.19 करोड़ रुपये के जेवर
करीब 80 लाख रुपये की लग्जरी गाड़ियां
हालांकि हलफनामे में करीब 21.39 करोड़ रुपये की देनदारी (कर्ज) का भी उल्लेख किया गया था।

साधारण शिक्षा से सत्ता के शिखर तक
12वीं तक शिक्षित अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के मार्गदर्शन में राजनीति की शुरुआत की। मेहनत और संगठन क्षमता के दम पर वे महाराष्ट्र की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल हो गए। उनकी छवि एक ‘काम करने वाले नेता’ की रही, जिसने सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई।

प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक
अजित पवार का जन्म 1959 में अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में हुआ था। उनका परिवार खेती और सहकारी संस्थाओं से गहराई से जुड़ा रहा है। वे वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे थे और एनसीपी के गठन के बाद पार्टी के सबसे बड़े स्तंभों में गिने जाने लगे। 1991 में उन्होंने बारामती से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। बाद में वे महाराष्ट्र सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने और सिंचाई जैसे अहम विभाग संभाले।

पारिवारिक जीवन
अजित पवार अपने पीछे पत्नी सुनेत्रा पवार और दो बेटे- पार्थ पवार और जय पवार को छोड़ गए हैं। पार्थ पवार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि जय पवार फिलहाल राजनीति से दूर हैं। 

चाचा शरद पवार से रिश्तों में आई थी खटास
शुरुआत में अजित पवार ने शरद पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति की, लेकिन बाद के वर्षों में दोनों के रिश्तों में तनाव देखने को मिला। राजनीतिक फैसलों को लेकर मतभेद सार्वजनिक भी हुए, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े घटनाक्रमों को जन्म दिया।

राज्य में शोक का माहौल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों के नेता, समर्थक और आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रशासन ने विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है।

