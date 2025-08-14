पति की मौत के बाद विवाहिता ने देवर संग रचाई शादी ...उसने भी दिया जख्म, तो बच्चों संग लगाई मौत की छलांग!

जिले में कोठी थाना क्षेत्र के बीबियापुर घाट गांव से गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष से लगातार प्रताड़ना और गाली-गलौज से परेशान एक विवाहिता ने अपने दो मासूम बेटों के साथ नदी में छलांग लगा दी। घटना में 4...

बाराबंकी: जिले में कोठी थाना क्षेत्र के बीबियापुर घाट गांव से गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष से लगातार प्रताड़ना और गाली-गलौज से परेशान एक विवाहिता ने अपने दो मासूम बेटों के साथ नदी में छलांग लगा दी। घटना में 4 वर्षीय मासूम का शव नदी से बाहर निकल गया है, जबकि महिला और 7 वर्षीय बेटे की तलाश गोताखोर कर रहे हैं।



सुसाइड नोट लिखा कर दी जान

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बीबियापुर घाट पर अचानक महिला को दोनों बच्चों के साथ नदी में कूदते देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। नेपुरा के गोताखोरों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया लेकिन बारिश के चलते नदी का जलस्तर अधिक होने से खोजबीन में दिक्कत आई। नदी में कूदने से पहले महिला मिथिलेश कुमारी यादव पत्नी स्वर्गीय राजेश यादव ने पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के नाम एक सुसाइड नोट लिखा। इसमें उसने साफ तौर पर अपने सास-ससुर और देवर पर पति की मौत पर मिले पैसों की मांग गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए।



पति की मौत के बाद देवर से रचाई थी शादी

मिथिलेश ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे सास-ससुर पिछले 15 दिनों से लगातार लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं। वे 2 लाख रुपये और जेवर की मांग कर रहे थे। पैसे और जेवर देने के बाद भी झगड़ा करते रहे। अब कहते हैं कि अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ दो। मेरे पति की मौत के बाद मैंने सास-ससुर के छोटे बेटे (देवर) से 3 महीने पहले शादी की थी लेकिन अब वही भी प्रताड़ित कर रहा है। आज सभी ने मिलकर हमें और बच्चों को घर से भगा दिया है। इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं।



दो बेटे संग विवाहिता ने नदी में लगाई छलांग

जानकारी के मुताबिक मिथिलेश कुमारी के पति की मौत हो चुकी थी। पति की मौत के बाद उसने अपने देवर से अभी 3 महीने पहले विवाह कर लिया, लेकिन ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। मायके पक्ष का कहना है कि विवाहिता को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।



सुसाइड नोट के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान तेज कराया। गोताखोरों ने सबसे पहले 4 वर्षीय अंश यादव के शव को बरामद किया। महिला और 7 वर्षीय अभय यादव की तलाश जारी है। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।