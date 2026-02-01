Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • फोन पर आया पत्नी का गंदा वीडियो; देखकर पति के उड़ गए होश; जब सच जाना तो...

फोन पर आया पत्नी का गंदा वीडियो; देखकर पति के उड़ गए होश; जब सच जाना तो...

Edited By Pooja Gill,Updated: 01 Feb, 2026 12:57 PM

a dirty video of his wife came on his phone the husband

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जंगीपुर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक युवक पर आरोप है कि उसने एक विवाहिता का नहाते समय चोरी से वीडियो बना लिया...

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जंगीपुर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक युवक पर आरोप है कि उसने एक विवाहिता का नहाते समय चोरी से वीडियो बना लिया और बाद में वह वीडियो उसके पति के मोबाइल पर भेज दिया। आरोपी ने ऐसा इसलिए किया ताकि महिला की शादी टूट जाए।

जानिए पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की शादी करीब दो महीने पहले बरेसर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। शादी से पहले उसी गांव का रहने वाला सूरज नाम का युवक महिला से एकतरफा प्यार करता था। महिला का कहना है कि आरोपी पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। उस समय दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, लेकिन आरोपी की हरकतें नहीं रुकीं।

आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पति को भेजा 
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने मौका पाकर उसका नहाते समय वीडियो बना लिया। जब उसकी शादी तय हो गई, तो उसने यह वीडियो उसके होने वाले पति को भेज दिया ताकि रिश्ता टूट जाए। इस वजह से दोनों परिवारों में तनाव भी पैदा हुआ, लेकिन महिला ने साहस दिखाते हुए अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। पति ने उस पर भरोसा किया और शादी कर ली। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी उस पर गलत संबंध बनाने का दबाव डालता था। मना करने पर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देता था। गांव और बाजार में भी वह उसका पीछा करता था। अब उसने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस न मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।   


 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!