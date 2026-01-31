तीन युवकों ने महिला को होटल में किया बंद, अंदर से सुनाई दीं जोरदार चीखें, भीड़ ने तोड़ा गेट.. तो नजारा देख उड़ गए होश; आग की तरह VIRAL हो रहा VIDEO!

Edited By Purnima Singh,Updated: 31 Jan, 2026 06:29 PM
Agra News : आगरा के रामबाग क्षेत्र स्थित एलएस होटल में शुक्रवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब होटल के अंदर से एक महिला की चीख-पुकार सुनाई दी। आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और होटल का गेट तोड़कर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद होटल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई।
तीन युवक महिला को जबरन होटल के अंदर खींचकर ले गए
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीन युवक महिला को जबरन होटल के अंदर खींचकर ले गए थे। महिला ने विरोध करते हुए होटल का शीशा भी तोड़ दिया। घटना के दौरान कुछ युवतियों और युवकों को होटल से पकड़े जाने की भी चर्चा रही। इस दौरान दो युवतियों को पकड़ते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हालांकि पुलिस ने वीडियो की पुष्टि नहीं की है। भीड़ में मौजूद लोग युवतियों को होटल से बाहर निकलने को कह रहे थे, जबकि युवतियों ने खुद को उसी बिल्डिंग में स्थित एक फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताया।
हिमाचल प्रदेश की महिला को पीटा
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला सहित संदिग्धों को थाने ले जाकर पूछताछ की। एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता पूजा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की रहने वाली है और वर्तमान में टूंडला में निजी नौकरी करती है। होटल संचालक अंकित सिंह, निवासी एत्माद्दौला, से उसकी जान-पहचान थी।
पुलिस के अनुसार, दोनों शादीशुदा हैं और उनके वैवाहिक संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। दोनों के बीच लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। इसी दौरान होटल के बाहर चीख रही महिला को युवक बातचीत के बहाने अंदर ले गया था। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है और होटल संचालक मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पीड़िता की तहरीर मिलने पर मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।