‘मेरे दोस्तों से शारीरिक संबंध बनाओ नहीं तो तुम्हें बेच दूंगा…’ फफक पड़ी पत्नी, बोलीं- 'हैवान पति टॉर्चर करता है'

गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति पर कुछ गंभीर आरोप लगाए है। उसने आरोप लगाया कि उसका पति उसे टॉर्चर करता है...

गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति पर कुछ गंभीर आरोप लगाए है। उसने आरोप लगाया कि उसका पति उसे टॉर्चर करता है। वो अपने दोस्तों को साथ घर ले आता है, फिर उनके साथ मिलकर शराब पीता है। इसके बाद उस पर दबाव बनाता है कि वो उसके दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पत्नी ने कहा, उसका पति जबरदस्ती करता है जब वो विरोध करती है तो मारपीट करनी शुरू कर देता है।

जानिए पूरा मामला

यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली महिला ने थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया। उसने सुल्तानपुर जिले में रहने वाले अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अपनी तहरीर में महिला ने बताया कि उसका निकाह 4 अप्रैल 2021 को सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से हुई थी। 6 महीने तक उसका वैवाहिक जीवन अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद ससुराल में सास, ससुर और उसका पति दहेज की मांग करने लगे और उन लोगों की डिमांड थी वो अपने मायके से 4 लाख रुपए मांग कर लाए, और जब वह इसका विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट करते थे।

दोस्तों से संबंध बनाने को कहता था पति

पीड़ित महिला ने कहा कि उसके ससुराल वाले तरह-तरह की यातनाएं देते थे। उससे मारपीट करते, कभी उसके हाथ की उंगली मोड़ देते। देवर उसके कपड़े फाड़ देता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था। उसने बताया कि उसका पति अक्सर शराब पीता था और फिर अपने दोस्तों को घर लेकर आता था। इसके बाद उसे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था। जब वो इसका विरोध करती थी तो मुझे धमकी देता था कि मेरे दोस्तों के साथ संबंध बनाओ नहीं तो तुम्हें बाजार में बेच दूंगा।

'4 लाख की करते है मांग'

पीड़िता ने बताया कि उसके पति की इन हरकतों की जानकारी जब उसने अपनी ननदों को दी तो उन्होंने भी ये कहा कि 'जो भाई कह रहा है वैसा ही करो। उसने बताया कि 15 जनवरी को उसकी ससुराल वालों ने उसे बस पर बैठा कर उसे उसके घर गोरखपुर स्थित घर भेज दिया। उसके ससुराल वालों और उसके पति ने कहा कि जब 4 लाख रुपए का जब इंतजाम हो जाए, तब मेरे घर आना। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है।