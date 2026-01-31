अयोध्या जेलकांड मामले में फिर बड़ा एक्शन! डिप्टी जेलर समेत 3 और जेलकर्मी सस्पेंड, अब तक 10 निलंबित

अयोध्या जिला जेल से दो विचाराधीन कैदियों के फरार होने के मामले में तीन और जेलकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह कार्रवाई 29 जनवरी को जेल से दो कैदियों के फरार...

लखनऊ : अयोध्या जिला जेल से दो विचाराधीन कैदियों के फरार होने के मामले में तीन और जेलकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह कार्रवाई 29 जनवरी को जेल से दो कैदियों के फरार होने की घटना के संबंध में अयोध्या रेंज के उप महानिरीक्षक (जेल) द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद की गई।



अधिकारियों के अनुसार, उप कारापाल राजू उर्फ राजदीप, हेड जेल वार्डर प्रभुनाथ कुमार और जेल वार्डर दीपक कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब तक 10 जेल अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले, सुल्तानपुर जिले के शेर अली और अमेठी जिले के गोलू अग्रहरि नामक दो विचाराधीन कैदी अयोध्या जिला जेल की उच्च सुरक्षा वाली बैरक से कथित तौर पर अपनी कोठरी की लोहे की ग्रिल के पास से ईंटें हटाकर फरार हो गए थे।



यह घटना 29 जनवरी को सुबह छह बजे से साढ़े छह बजे के बीच नियमित गिनती के दौरान सामने आई। कैदियों के फरार होने के बाद वरिष्ठ जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा, जेलर जितेंद्र कुमार यादव और उप कारापाल मयंक त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया था, जबकि कई वार्डरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा में हुई चूक की जांच जारी है और इसके निष्कर्षों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।