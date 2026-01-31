Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • ‘डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी टकरा रहे', बीच सड़क पर सरेआम आपस में भिड़े BJP के मंत्री और विधायक, अखिलेश यादव ने कसा तंज

‘डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी टकरा रहे', बीच सड़क पर सरेआम आपस में भिड़े BJP के मंत्री और विधायक, अखिलेश यादव ने कसा तंज

Edited By Purnima Singh,Updated: 31 Jan, 2026 01:05 PM

akhilesh took a jibe at bjp

उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम के दौरान चरखारी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने उनका रास्ता रोक दिया, जिससे पुलिस और...

महोबा : उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम के दौरान चरखारी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने उनका रास्ता रोक दिया, जिससे पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक, विधायक और लगभग 100 ग्राम प्रधानों के साथ आए थे और वे मंत्री से जल जीवन मिशन के तहत काम की धीमी प्रगति और सड़कों की हालात पर चर्चा करना चाहते थे। कई गांवों में घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और सड़कें खोदकर अधूरी छोड़ दी गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

विधायक और मंत्री के बीच हुई तीखी नोकझोंक 
मुलाकात के दौरान विधायक के समर्थकों और मंत्री के सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और झड़प की स्थिति पैदा हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधायक और सभी ग्राम प्रधान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां प्रशासनिक स्तर पर बैठक के दौरान पानी और सड़क जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई।

यह भी पढ़ें : सगाई के बाद प्रेमी संग फरार हुई बहन, तलाश में निकले भाई की भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, शहनाई की गूंज मातम की चीखों में बदली!

अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि भाजपा के “डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं।” उनका कहना था कि मंत्री और विधायक जनता या विकास के काम में ध्यान नहीं दे रहे और एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं।

 


कांग्रेस ने भी की टिप्पणी 
कांग्रेस ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में यह घटनाक्रम भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन योजना का लाभ जमीन पर नहीं दिख रहा, सड़कों की खुदाई और पाइपलाइन में लीकेज जैसी समस्याएं वर्षों से बनी हुई हैं और विकास के दावे कागजों तक ही सीमित हैं।

 

यह भी पढ़ें : PT Usha पर टूटा दुखों का पहाड़! पति का अचानक हुआ निधन, घर में इस हालत में मिला शव, PM Modi ने फोन कर जताया शोक...

पार्टी में बढ़ती अंदरूनी कलह
भाजपा के भीतर बढ़ते विवादों की चर्चा पहले भी रही है। हाल ही में गोसाईगंज में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष और नेताओं के बीच शांति भोज कार्यक्रम के दौरान झड़प हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके अलावा, अयोध्या से जुड़े स्थानीय मामलों ने भी संगठन में असंतोष उजागर किया है।

चरखारी का ताजा विवाद, गोसाईगंज की झड़प और अयोध्या के मामलों को जोड़कर देखा जा रहा है कि भाजपा के भीतर समन्वय की कमी लगातार सामने आ रही है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर बातचीत जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!