चौथा बच्चा पैदा करने पर ₹21 हजार; 5वां हुआ तो ₹31 हजार!' – पिंकी चौधरी के ऐलान ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Ghaziabad News: हाल ही में तलवार बांटने के मामले में गिरफ्तार हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने एक वीडियो जारी कर हिंदू समाज से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने चौथा और पांचवां बच्चा होने पर आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है।

छोटे परिवार पर जताई चिंता, आर्थिक मदद का वादा

पिंकी चौधरी ने अपने फेसबुक पेज पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज कई हिंदू परिवार एक या दो बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, जो उनके अनुसार देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि दूसरे समुदायों में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी हिंदू परिवार को आर्थिक दिक्कत है, तो उनका संगठन मदद करेगा।

चौथे-पांचवें बच्चे पर नकद सहायता और पढ़ाई का दावा

वीडियो में उन्होंने ऐलान किया कि जो हिंदू परिवार चौथा बच्चा पैदा करेगा, उसे उनके कार्यालय से 21 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, पांचवां बच्चा होने पर 31 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चौथे और पांचवें बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी उनका संगठन उठाएगा।

तलवार बांटने वाला पुराना वीडियो फिर चर्चा में

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पिंकी चौधरी का नाम उस समय सुर्खियों में आया था, जब उनके संगठन हिंदू रक्षा दल द्वारा तलवारें बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पिंकी चौधरी ने उस समय कहा था कि बांग्लादेश जैसे हालात को देखते हुए यह कदम उठाया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर हिंदू समाज अपनी रक्षा कर सके।

एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद फिर विवादों में वीडियो

इस मामले में पुलिस ने हिंदू रक्षा दल से जुड़े 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से 10 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में पिंकी चौधरी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। फिलहाल उनका यह नया वीडियो फिर से बहस का विषय बना हुआ है।